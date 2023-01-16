DHA'nın haberine göre bu durumun mevsim kaymasına ve tarımın zarar görmesine neden olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, "Son yıllarda daha sık karşılaşmaya başladık. Eskiden 10 yılda bir görülürken, artık 2-3 yılda bir görülüyor. Yalancı bahar düşen sıcaklıklarla birlikte tarımsal üretimin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla fırtınalar, orman yangınları gibi doğa olaylarıyla daha sık karşılaşacağız. Mevsimler kaymaya başladı" dedi.

"TARIMIN ZARAR GÖRECEĞİNİN HABERCİSİ"

Türkiye genelinde bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklıklar aralık ayından beri mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. İstanbul'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bazı ağaçlar aralık ayının sonunda 'yalancı bahar'a aldanarak çiçek açmaya başladı. Prof. Dr. Doğanay Tolunay havaların mevsim normalleri üzerinde geçmesinden dolayı bitkilerin bahar geldiğini zannettiğinden çiçek açtığını anlattı. Bu durumun mevsimlerin kaydığının göstergesi olduğunu belirten Prof. Dr. Tolunay, tarımın zarar göreceğinin habercisi olduğunu da belirtti.

"10 YILDA BİR GÖRÜLÜRKEN ARTIK 2-3 YILDA BİR GÖRÜLÜYOR"

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bitkilerin bahar geldiğini zannettiğinden çiçek açtığını anlatarak, "Normal şartlarda İstanbul'da kasım ayından sonra sıcaklıklar belli bir derecenin altına düşer. Aşağı yukarı 10 derecenin altına düştüğü zaman bitkiler kış uykusuna girer ama sıcaklıkların 10 derecenin üzerine tekrar çıkması durumunda bitkiler bahar gelmiş gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık artışıyla birlikte yeniden tomurcuklarını patlatıp çiçek açarlar. Biz bu duruma 'yalancı bahar' adını veriyoruz. Son yıllarda daha sık karşılaşmaya başladık. Örneğin, 2021 yılının ocak ayında yine benzer bir durumla karşılaşmıştık. Ondan önce 2010 yılında bu olaya rastlamıştık. Dolayısıyla görülme sıklığı giderek daralmaya başladı. Eskiden 10 yılda bir görülürken artık 2-3 yılda bir görülüyor. 'Yalancı bahar' olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu duruma biz 'Gösterge' diyoruz. Bitkilerin zamanından önce çiçek açması gibi olaylar daha sık görülmeye başlıyorsa, rekorlar kırılıyorsa, bu rekorlar daha yakın zamanlar içinde kırılıyorsa bunlar iklimlerin değiştiğinin göstergesidir" dedi.