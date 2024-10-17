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        Haberler Spor Motor Sporları İstanbul'da Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı - Motor Sporları Haberleri

        İstanbul'da Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı

        25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde, Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:03
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        Hız tutkunları İstanbulda!
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        Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları, İstanbul'da düzenlenecek.

        Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hız tutkunlarını buluşturacak organizasyon 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na kapılarını açacak. Şampiyonada sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.

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