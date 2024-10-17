İstanbul'da Motosiklet Pist Şampiyonası heyecanı
25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde, Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları gerçekleşecek.
Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları, İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hız tutkunlarını buluşturacak organizasyon 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na kapılarını açacak. Şampiyonada sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.