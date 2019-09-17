EVA Gayrimenkul Değerleme'nin 2019 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiği “İstanbul Markalı Konut Araştırması", şehrin 35 bölgesinde bin 610 markalı konut projesinin yer aldığını, kent genelinde markalı konut sayısının yaklaşık 634.000’e ulaştığı belirtildi

Markalı konutta Anadolu yakasında Beykoz Caddesi, Avrupa yakasında Bakırköy Zeytinburnu sahil aksının birim metrekare satış değerleri itibariyle en yüksek bölgeler olarak öne çıktığını kaydeden EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, İstanbul’da markalı konutların amortisman sürelerinin 19 ila 36 yıllara, hatta bazı projelerde daha uzun sürelerde olduğunu kaydetti.

Şehirli, “Şehrin gelişmekte olan yerlerinde markalı olmayan konutlarda amorti süresinin 17-20 yıllarda olduğunu görüyoruz. Konutun geri dönüş süresinde en karlı ilçeler Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Sultanbeyli ve Sultangazi diyebiliriz. Amortisman süresini etkileyen birçok dinamik var. Yalnızca satış ve kira korelasyonu amortisman süresinin belirlenmesinde yeterli değil. Tüm bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda amortisman sürelerinin yıllar içinde kısalmayacağını, ama artık artmayacağını düşünüyorum” dedi.

Araştırmada yer alan "Bölgelerin Ortalama Konut Satış Hızları" analizine göre İstanbul'da konut satış hızı, bölgelerdeki dairelerin satış fiyatlarına, talep edilen daire tiplerinin arzına ve dairelerin büyüklüklerine göre farklılık gösteriyor.

İstatistiki verilere göre İstanbul genelinde 6,3 milyon adet konut bulunduğu, belirlemelere göre bu konutların yaklaşık 634 bininin markalı konut projelerinden oluştuğu kaydediliyor.

TOPLAM DAİRE SAYISI GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 16,6 BÜYÜDÜ

TÜİK verilerine bakıldığında İstanbul'da daire sayısı 2017 yılında 5.443.811 iken, 2018'de 6.349.136 olarak belirlendiği, buna göre yüzde 16,6 büyüme yaşandığı kaydediliyor.

İstanbul’da markalı konut projelerinin yoğunlaştığı bölgeler hakkında da bilgi veren Şehirli, “İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir, Pendik, Kartal, Kadıköy ve Sancaktepe ilçelerindeki markalı konut projeleri, Anadolu yakasının tamamındaki markalı konut projeleri içinde en büyük paya sahip bölgeler. İstanbul Avrupa yakasında ise Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şişli ve Bakırköy ilçelerindeki markalı konut projeleri, Avrupa yakasının tamamındaki markalı konut projelerinin içindeki en büyük paya sahip” dedi.

İstanbul’da bin 610 adet markalı konut projesinin 731 adedinin, oransal olarak yüzde 45’inin konut dağılımının bilindiğini söyleyen Şehirli, "Grafiğe göre en çok üretilen daire tipi yüzde 29 ile 3+1, ardından yüzde 27 ile 2+1 ve yine yüzde 26 ile 1+1 daire tipi. Yatırım amacıyla bakılan ve kimi zaman home ofis olarak da satışa sunulan 1+0 daire tipi yüzde 5, aile tipi konut olarak da adlandırılan 4+1 tipi yüzde 10 ile karşımıza çıkıyor. Bu beş tip dışında kalan konut tipleri ise yüzde 3’lük paya sahip bulunuyor.” dedi.