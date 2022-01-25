İstanbul'da binlerce araç yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların tahliyesi için çalışmalar sürerken tedbirler peş peşe gelmeye başladı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Peki, İstanbul'da köprüler kapandı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatıldı mı?

Hemen belirtelim ki köprüler kapatılmadı ancak saat 13.00'e kadar devam eden yasağın denetlenmesi kapsamında köprülerde kontrol noktası oluşturuldu. Özel araçların köprülerden geçişine izin verilmiyor. Köprülerden sadece tolu taşıma araçları, kamu araçları ve kamu görevlilerinin araçlarının geçişine izin veriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."