İstanbul'da 'plastik kelepçeli' koca vahşeti!

DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. İsmail Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Beş katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Poliste verdiği ifadesinde emekli olduğunu ve iki çocukları bulunduğunu söyleyen İsmail Özbek, eşiyle ekonomik sebepler ve kıskançlık yüzünden sık sık tartıştıklarını belirtti.

Olay günü yine aynı sebeplerle aralarında yaşanan kavga sonucu kendini kaybettiğini anlatan İsmail Özbek'in, "Kendime geldiğimde her şey olup bitmişti. Hemen polisi arayıp haber verdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail Özbek, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.