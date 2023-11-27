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        Haberler Gündem İstanbul ÖZEL| Son dakika: İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"... Günde 30 milyon yolculuk yapılıyor

        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"... Günde 30 milyon yolculuk yapılıyor

        İstanbul Planlama Ajansı'nın raporu İstanbul trafiğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 27.11.2023 - 07:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 07:40
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        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
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        İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşıma Doğru Raporu yayınlandı.

        İşte rapordan çarpıcı sonuçlar…

        * İstanbul’da uzun yıllar boyunca hızlı trafik akışına dayalı bireysel yolculuk önceliklendirildi ve karayolu yapımına ağırlık verildi. Ancak çözüm olarak yapılan yeni yollar kısa süreli bir iyileşme sağlasa da uzun vadede trafik sıkışıklığını arttırdı, “kışkırtılmış trafik” denen durumu oluşturdu.

        * İstanbul Ulaşım Modeli çalışmalarına göre İstanbul’da günde 30 milyona yakın yolculuk yapılıyor. Bu yolculukların yüzde 31,6’sı otomobil ve servis; yüzde 27,9’u toplu taşıma ve yüzde 40,5’i yaya olarak gerçekleşiyor.

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        * İstanbul’da nüfus artışına bağlı kentsel yayılma, yoğunluk artışı ve büyük ölçekli projeler, ulaşım altyapısına olan talebi artırmış ve trafik sıkışıklığı sorununu da beraberinde getirmiştir. Trafik sıkışıklığının azaltılmasına yönelik karayolu altyapısında gerçekleştirilen düzenleme ve yatırımlar ise zamanla bireysel araçla yolculuk talebini daha da artmıştır.

        * 2022 yılında 1.000 kişi başına 209 otomobil düşen İstanbul bu oranla; 594 olan Barselona, 321 olan Londra ve 440 olan Paris gibi dünya kentlerinin çok altında olmasına rağmen, trafik yoğunluğu karşılaştırmalarında üst sıralarda yer almıştır.

        * Trafik sıkışıklığı toplu taşıma seyahat sürelerini de etkilemektedir. İstanbul’da toplu taşımayla ortalama 55 dakikalık seyahat süresi, raylı sistem ağı gelişmiş Barselona (41 dakika), Londra (46 dakika) ve Paris (52 dakika) gibi kentlere göre daha yüksektir.

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        #istanbul trafiği
        #son dakika haberi
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