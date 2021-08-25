İstanbul'da kaybolmuştu! Acı haber geldi

DHA

MHP Samandağ İlçe Başkanı Hikmet Külahlı'nın Kapısuyu Mahallesi'nde oturan yeğeni Muhammet Uçar, vatani görevi öncesi 29 Temmuz´da İstanbul'a gezmeye gitti.

DHA'nın haberine göre, bindiği vapurda yakınlarını görüntülü arayan Uçar'a telefonunun kapanmasının ardından bir daha ulaşılamadı. Yakınları, Uçar için kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma tarafından alınan telefon sinyallerinde Kocaeli'nde olduğu saptanan Uçar'ın yakınları, o bölgedeki arkadaşlarıyla iletişime geçti. Arkadaşları, önce Uçar'ın yanlarına gelmediğini söyledi. Yakınlarının ısrarlı soruları üzerine arkadaşları, Muhammet Uçar´ın yanlarına uğradığını, 2 gün birlikte kaldıktan sonra otobüsle Hatay'a gittiğini söyledi.

PARKTA BAYGIN BULUNDU

Yakınlarının 3 gün boyunca ulaşamadığı Uçar, 1 Ağustos´ta Ankara'da AŞTİ otogarı yakınlarındaki bir parkta şuuru kapalı ve baygın bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Uçar, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uçar, bilinci yerine gelince doktorlara yakınlarının ismini verdi. Hastane yetkilileri, ailesiyle irtibata geçip, çocuklarının hastanede olduğunu bildirdi. Hastaneye giden Uçar'ın yakınları, tedavi sürecinde yanında oldu. İlk 2 gün tedaviye olumlu yanıt veren Uçar'ın, 3'üncü gününde durumu kötüye gidince tekrar yoğun bakıma alındı. Uçar, 23'üncü günde yaşam mücadelesini kaybetti.

'2 TELEFONU VE PARASINA ULAŞAMADIK'

Uçar'ın dayısı Hikmet Külahlı, "Boğazda vapurdan aradı görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli'ne geldiğini gördük, arkadaşları 'gelmedi, görmedik' dediler. Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay'a otobüse bindirdiklerini söylediler. 3'üncü gün Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik, 5 TL vardı. Ağzında ve omzunda kırık vardı" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay´ın Samandağ ilçesine getirilen Uçar'ın cenazesi Kapısuyu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP il ve ilçe yöneticileri ve mahalleli katıldı.

Uçar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.