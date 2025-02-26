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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul'da kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ duyurdu

        İstanbul'da kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ duyurdu

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:35
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        • 1

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları güncel olarak duyuruldu. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 72,76 olarak açıklandı.

          İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM

          Su miktarı Alibey'de yüzde 61,5, Büyükçekmece'de 69,41, Darlık'ta yüzde 68,58, Elmalı'da yüzde 88,46, Istrancalar'da yüzde 91,67, Kazandere'de yüzde 79,13, Pabuçdere'de yüzde 78,22, Sazlıdere'de yüzde 54,91, Terkos'ta yüzde 74,61 ve Ömerli'de yüzde 78,84 olarak ölçüldü.

          Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 627,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

          Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatöründen bu yıl şu ana kadar 146,11 milyon metreküp su alındı.

          Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 210,53 kilogram oldu.

          Öte yandan İstanbul'da dün 3 milyon 109 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

        • 3

          SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

          İSKİ istatistiklerine göre, 25 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 96,41, 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 87,5, 2018'de yüzde 80,48, 2019'da yüzde 91,5, 2020'de yüzde 62,83, 2021'de yüzde 54,07, 2022'de yüzde 82,16, 2023'te yüzde 35,23, 2024'te yüzde 76,35 olarak kayıtlara geçti.

        • 4
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