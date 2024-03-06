İstanbul'da, tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Esenler Havaalanı Mahallesi'nde, bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu.

KEDİLER POŞETLE OYNUYORDU

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.