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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de kedilerin oynadığı şey cenin çıktı! İstanbul'da kan donduran olay!

        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!

        İstanbul Esenler'de, parkta çöp poşetinin içerisinde, poşete sarılmış halde cenin bulundu. Kedilerin çöpleri karıştırması ile ortaya çıkan olay üzerine parka gelen polis, uzun süre inceleme yaptı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:26
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        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
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        İstanbul'da, tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Esenler Havaalanı Mahallesi'nde, bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu.

        KEDİLER POŞETLE OYNUYORDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.

        VATANDAŞLAR FARK ETTİ

        Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı.

        CENİN DELİL TORBASINA KONULDU

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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