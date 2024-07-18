İstanbul'da kan donduran olay! 18 yaşındaki Emre'yi sokakta öldürdü!

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İstanbul'da kan donduran olay, Esenyurt'ta saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban (18) ve Ş.B. (20) ile sokakta karşılaştı.

İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'da yer alan habere göre V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban ve Ş.B.'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor.

YARALANIP YERE YIĞILIYOR Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.