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İstanbul'da iki otomobildeki şüpheliler arasında silahlı çatışma: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıya uğrayan otomobildekilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda ağır yaralanan lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 20.12.2022 - 04:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlı çatışması: 1 ölü
DHA

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile, başka bir otomobildekiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğu belirlendi.

İKİ OTOMOBİLDEN DE ATEŞ EDİLDİ

Olay, saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki otomobile, bir diğer otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; saldırıya uğrayan otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Olayda, saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen M.K. ağır yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR DA KULLANILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan ekipler, her iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğunu ve çatışmada uzun namlulu silahların da kullanıldığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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