İHA

Olay, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi Neşe Sokak'ta dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olaya karışan kişiler gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.