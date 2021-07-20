İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de uçuş yapan polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.