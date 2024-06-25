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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da hava kirlilik oranı bayramda ne kadar azaldı? | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hava kirlilik oranı bayramda ne kadar azaldı?

        Hava kirliliğinin görünmeyen sinsi bir katil olduğunu söyleyen, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hava kirliliği oranının, bir önceki 9 güne göre ne kadar azaldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:12
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        İstanbul'da hava kirlilik oranı bayramda ne kadar azaldı?
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        Bayram tatilini şehir dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 9 günlük Kurban bayramı tatilinde İstanbul'u boşaltırken, bu durum hava kalitesinin iyileşmesine, kirliliğin azalmasını da beraberinde getirdi.

        HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 55 AZALDI

        AA'da yer alan habere göre, kentteki 36 hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği değeri 6-14 Haziran'da 44.26 olarak kaydedildi. Kurban Bayramı tatili boyunca ise bu değer 19.95'e düştü. Buna göre, İstanbul'da bayram tatilinde hava kirliliği oranı, bir önceki 9 güne göre yüzde 55 azaldı.

        "10 KİŞİDEN 9'U SAĞLIKLI HAVA SOLUMUYOR"

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin görünmeyen sinsi katil olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Teşkilatına göre her 10 kişiden 9'unun sağlıklı hava soluyamadığını belirten Toros, bu durumun büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

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        Prof. Dr. Toros, İstanbul'da hava kirliliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

        "BU DEĞER ÖNEMLİ BİR DEĞER"

        Bayram tatilinde birçok kişinin kentten ayrıldığını, bu durumun da şehirde trafiğin azalmasına neden olduğunu anlatan Toros, "İstanbul hava kalitesi değerlerine göre, 6-14 Haziran yani bayramdan 9 gün öncesiyle, 15-23 Haziran arasında yani 9 günlük bayram tatilinde İstanbul genelinde partikül madde yoğunlukları yüzde 55 iyileşme sağladı. Bu değer son derece önemli bir değer" ifadelerini kullandı.

        Toros, bu durumun kalıcı olmasının önemine değinerek, "İstanbul'daki araç sayısı yaklaşık 5,5 milyon. İstanbul'daki araç sayısını aşağı doğru çektiğimiz takdirde bu veriler gösteriyor ki hava kirliliği gerçekten çok düşük değerlere ulaşacaktır" diye konuştu.

        "HAVA KALİTESİ ÇOK İYİYDİ"

        Hava kalitesinin trafik, sanayi ve ısınmadan etkilendiğine dikkati çeken Toros, şöyle devam etti:

        "Yaz aylarında ısınma yok. Dolayısıyla sadece sanayi ve ulaşım var. Mayıs ile haziran verilerini karşılaştırdığımız zaman aslında haziran ayında ısınma olmamasına, havaların sıcak geçmesine rağmen mayıs ayına göre hava kirliliğinin arttığını görüyoruz. Burada da meteorolojik şartlar etkin. Haziran ayında yüksek basınç hakimdi. Yüksek basınç sisteminin hava kirliliğini artırdığı görülüyor. Ancak geçmiş yıllardaki bayram tatillerindeki sürece göre hava kirliliğinde yüzde 55'lere varan oranda iyileşme rastladığımız bir durum değil. Bayramda İstanbul'un bütün ilçelerinde hava kalitesi oldukça iyiydi."

        Toros, hava kalitesini arttırmak için herkesin mücadele etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

        Çevre farkındalığı ve çevreyi koruma faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret eden Toros, hava kirliliği ile mücadelede hükümetlerin, sanayi kuruluşlarının, toplulukların ve bireylerin kaynakları verimli kullanarak, israfı azaltarak ve yenilenebilir enerji ile yeşil teknolojileri kullanarak hava kalitesini iyileştirebileceğini sözlerine ekledi.

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