Borusan Contemporary
Borusan Contemporary, İstanbul'da Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nu merkez alan sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sipariş edilmiş işler ve kuruma özel yerleştirmelerden oluşan çok platformlu bir program olarak 2011'de hayatımıza girdi. Bu sanat merkezinin bünyesinde galeri, ofis alanları, kafe, Borusan Art Store ve açık hava terasları yer alıyor.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Borusan Contemporaray, Borusan Holding'in yönetim binası olan Perili Köşk'te yer alması nedeniyle hafta içi çalışma saatlerinde ziyarete kapalı olup, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-19.00 saatlerinde misafirlerini ağırlıyor.
Adres: Baltalimanı Hisar Cad. Perili Köşk No: 5, Rumelihisarı, Sarıyer
Telefon: 0212 393 52 00