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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de toplam 170 sefer iptal edildi

THY: İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 152 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı 18 sefer iptal edildi

Giriş: 05.02.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da seferlerde büyük sıkıntı! Fırtına nedeniyle uçaklar Antalya'ya gidiyor... - En son haberler
İHA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hava seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 152 sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı 18 sefer iptal edildi" dendi.

Öte yandan İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya divert etti.

İHA'nın haberine göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda bugün saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamadı.

Sabiha Gökçen'e inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya divert etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya'ya yönlendirildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6-7 Şubat tarihinde yapılacak uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılmıştı.

Yağışın etkisini artırmasıyla beraber divert sayılarının da artabileceği belirtildi.

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