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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü

        İstanbul'da Filistin´e destek yürüyüşü, hayatını kaybedenler için Ayasofya'da dua edildi

        Milli İrade Platformu öncülüğünde toplanan grup, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 21:31 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:32
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        İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü
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        Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın kıldırdığı akşam namazının ardından Filistin´de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak, Hamas'a selam direnişe devam, Katil İsrail Filistin'den defol,' sloganlarıyla Ayasofya Camii'ne yürüdü. Beyazıt Meydanı'nda başlayan yürüyüş yaklaşık 1 buçuk saat sonra Ayasofya Camii'nde son buldu.

        AYASOFYA'DA DUA

        Yürüyüş sırasında İstanbul Valiliği'nin kararıyla, tramvay seferleri Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapıldı. Filistin´e destek yürüyüşüne destek için eski TBMM Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Hasan Turan'ın da aralarında olduğu milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Yürüyüşün ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş´ın kıldırdığı akşam namazı sonrası Filistin´de hayatını kaybedenler için dua edildi. Erbaş, Filistin, Gazze, Kudüs, Arakan, Irak, Hindistan, Keşmir, Doğu Türkistan ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan olayların sona ermesi için dua etti.

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        #Filistine destek
        #ayasofya
        #haberler
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