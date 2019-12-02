DHA

İstanbul'da TEM Otoyolu, Başakşehir, Altınşehir Ağaoğlu Konutları mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobildeki 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir geçişinde 03.30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey Gişeler istikametine gitmekte olan Erkan Akkuş idaresindeki 34 FU 3947 plakalı otomobil, Altınşehir Köprüsü'ne geldiğinde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kamyonun arka lastikleri parçalanırken otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 ÖLÜ BİR AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Erkan Akkuş ile yanında bulunan M.Ö. adlı bir kişinin olay yerin de hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen 1 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil ve kamyon otoparka çekilirken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon ve otomobilin çekilmesiyle TEM Otoyolu Ankara istikametine trafik tekrar açıldı.

"SÜRATLE GELİYORDU"

Kazayla ilgili konuşan Onur Kırbaş, "Arkadan süratle gelen taksi buna vurdu. Ondan sonra bariyere savruldu. ileri kadar sürüklendi, bir kişi orada arabadan düştü. Diğerlerini de araçtan çıkardık ama bir tanesi ölmüştü, bir tanesini de ambulans aldı gitti" dedi. Duyduğu sesin ardından kaza yerine geldiğini söyleyen Bektaşi Seyyah, "Çok büyük bir ses geldi, ondan sonra buraya geldim. O sesten sonra buraya geldim, gerçekten kamyonu parçalamış, demek ki çok şiddetli geliyordu. Geldiğimde şu girişte birisini gördüm, kontrol ettim, boğazı kesilmişti zaten nabzı yoktu. Araçtan birini çıkarmaya çalıştılar o da aynı şekilde vefat etmişti. Sadece bir tane yaralı vardı, onunda başı kanamıştı, ambulans alıp götürdü" diye konuştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.