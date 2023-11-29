İstanbul'da etkili fırtına!

İstanbul'da fırtına, kent genelinde etkili oluyor
İstanbul genelinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy'de deniz suyu taşarken Kartal'daki Dragos sahilinde tekne battı. Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu. Silivri sahilinde ise dev dalgalar oluştu
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
AA'nın haberine göre; fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.
DALGALAR VE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ
Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.
Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.
ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA GEMİ KARAYA OTURDUFotoğraf: DHA
İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu.
İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. DHA'nın haberine göre; Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.