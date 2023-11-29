Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da etkili fırtına!

        İstanbul'da fırtına, kent genelinde etkili oluyor

        İstanbul genelinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy'de deniz suyu taşarken Kartal'daki Dragos sahilinde tekne battı. Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu. Silivri sahilinde ise dev dalgalar oluştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2023 - 01:52 Güncelleme: 29.11.2023 - 02:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da etkili fırtına!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        AA'nın haberine göre; fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

        DALGALAR VE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

        Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

        Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

        REKLAM

        ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA GEMİ KARAYA OTURDU

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu.

        İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. DHA'nın haberine göre; Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #zeytinburnu
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Habertürk Anasayfa