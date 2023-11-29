İstanbul'da etkili fırtına!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

AA'nın haberine göre; fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA GEMİ KARAYA OTURDU

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir gemi karaya oturdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. DHA'nın haberine göre; Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.