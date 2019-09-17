İstanbul'da belirli mahallelerde planlı olarak elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruda kesintinin 17 Eylül ile 20 Eylül tarihlerini kapsadığını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi nerede, saat kaçta yaşanacak? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi saatleri ve mahalleleri...

17 EYLÜL ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

- CUMHURİYET Mh., ZEYBEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27413-25270)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MENEKŞE Cd., ORKİDE Cd., MANOLYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27444-21764)

- GÜMÜŞYAKA Mh., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY Cd., ŞEHZADE MEHMET Cd., KIZILKURT Sk., ZEN Sk., KARACAÖREN Sk., ELMALIK Cd., YALIKÖY Cd., EKİNÖZÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27597-25797)

- OSMANİYE Mh., ÇÖREKOTU Sk., RAHMİ APAK Sk., FİLDAMI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27669-1563)

- OSMANİYE Mh., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., FİLDAMI Sk., GENCER Sk., PULLUK Sk., ADALET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27670-1537)

- ORHAN GAZİ Mh., 1711. Sk., 1712. Sk., 1713. Sk., 1715. Sk., 1717. Sk., 1719. Sk., 1721. Sk., 1723. Sk., 1725. Sk., 1729. Sk., 1731. Sk., 1733. Sk., 1646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27680-22820 22821 22822 22823 22824 22825 22826 22827 22828 22950 22951 22952)

- BAHÇEKÖY YENİ Mh., SARMAŞIK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27711-)

- TALATPAŞA Mh., 1006. Sk., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27772-22924 DEPAR 1)

- LEVAZIM Mh., SELEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27776-3019)

- LEVAZIM Mh., SELEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27778-3457)

- NİSBETİYE Mh., NİSBETİYE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27779-3226)

- NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27780-3539)

- ORTABAYIR Mh., ACAR Sk., SARIGÖL Cd., ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI Sk., ÇEŞMEBAŞI Sk., ZİGANA Sk., ABA Sk., ÇAKMAK Cd., HARMAN Sk., ŞAİR ÇELEBİ Sk., AZELYA Sk., AĞAÇALTI Sk., YÜCELEN Sk., GAZALİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27790-9003 T.M. )

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27791-9674 T.M. )

- ÇELTİK Mh., ÇANTA Cd.DESİ Sk., EGEMENLİK Cd., DOKUZLUK Sk., TÜNEL Sk., STAD Sk., ÇAMDAĞI Sk., KAMELYA Cd., İSKENDERİYE Sk., DEVLET Sk., TATAR Sk., SAHİLBOYU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27795-25809-25026-25027-25456-25269-26144)

- 100. YIL Mh., 58. Sk., 60. Sk., 64. Sk., 66. Sk., 6. Sk., VEYSEL KARANİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27798-18268)

- YAVUZ SELİM Mh., 4/4. Sk., 4/5. Sk., 4/6. Sk., 4/7. Sk., 3/14. Sk., 3. Sk., CAHİT SITKI TARANCI Cd., 5. Sk., 4/8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27799-18521)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27809-22736)

- PİRİ REİS Mh., 2063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27810-22640)

- CEBECİ Mh., 2595. Sk., 2596. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27831-28194 TM)

- MEHTERÇEŞME Mh., 1886. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27784-27029)

- PİRİ REİS Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27808-22295)

- CUMHURİYET Mh., 2068. Sk., 1980. Sk., MEHTERÇEŞME Mh., 1936. Sk., 1946. Sk., 1953. Sk., 1948. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27811-22968)

- TAHTAKALE Mh., KIRÇİÇEĞİ Sk., MELİSA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27857-12346)

- TAHTAKALE Mh., ZEYTİN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27859-12340)

- BAĞLARBAŞI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27837-29578 tm)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27839-29661 tm)

- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., KOLEJ Cd., CUMHURİYET 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27864-24407 24408 24409 24410 24411)

- BAĞLAR Mh., ÜNVERDİ Sk., ÇAVDAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27872-31772)

- BAĞLAR Mh., ÜNVERDİ Sk., ÇAVDAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27873-31772)

- FULYA Mh., AYGÜN Sk., BİLGE Sk., ÇELTİK Sk., ÇİĞDEM 1 Sk., ESENLER Sk., FULYA BAYIRI Sk., GÜLEN Sk., KOZACIK Sk., MEHMETÇİK Cd., OĞUZHAN Sk., ÖZLÜCE Sk., SAKIZ AĞACI Sk., ÜÇOBALAR Sk., 19 MAYIS Mh., ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27781-3672)

- GÜLBAHAR Mh., MARTI Sk., ÇİMEN 1 Sk., ÜLKÜ Sk., ÇULLUK Sk., KURTULUŞ Sk., GALATA DERESİ Cd., GÜVERCİN Sk., ÇİL Sk., BAKIRCI Sk., TEKİN Sk., KARTAL Sk., KUMRU 1 Sk., SERÇE Sk., ÜVEYİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TELSİZLER Mh., AKBAL Sk., MISRA Sk., GALATA DERESİ Cd., BRONZ Sk., İPEKYOLU Sk., YEŞİLÇAY Sk., ETİLER ÇIKMAZI Sk., BALÇIK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27792-9534 T.M.)

- HADIMKÖY Mh., ARAS Sk., BİRLİK Sk., FATİN RÜŞTÜ ZORLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27823-20713,27322)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27842-4540-4541)

- PİRİ REİS Mh., 2066. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27806-22573)

- YAVUZ SELİM Mh., İMRAHOR Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27871-28446-29517-29083-29210-29515-29535-29209-29021-29645-29646-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29541-29542-29596-29629-40735-29892-41990)

- BOYALIK Mh., SAZLI Sk., ZENCEFİL Sk., FINDIKDERE Cd., ERİKLİ Sk., DURUSU PARK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:40-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27876-28861)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27844-4542-4543)

- BAĞLAR Mh., EMRAH Sk., ÇEŞMEALTI Sk., HACI OSMAN EFENDİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27875-31863)

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27885-25165)

- HÜRRİYET Mh., DAĞLAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27835-31012-15)

- BAĞLAR Mh., HÜRRİYET Mh., MÜCAHİTLER Sk., ÇAMLICA Sk., FATİH Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27897-31772,31524,31773,31775,31853,31579,31511)

- BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., ZENCEFİL Sk., SAZLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27874-28871-28870)

- HÜRRİYET Mh., SEDEF Sk., SEDEF ÇIKMAZI Sk., ALTIN Sk., MAHMUTBEY Cd., HÜRRİYET Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27882-31001)

18 EYLÜL ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

- CUMHURİYET Mh., PALMİYE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27414-25466)

- GÜMÜŞYAKA Mh., KOCATEPE Cd., ÖZTÜRK Cd., YALIKÖY Cd., BALABAN Mh., MELTEM Cd., UYSAL Sk., SEVDA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27598-25798)

- OSMANİYE Mh., ÇAĞLAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27671-1953)

- OSMANİYE Mh., ÜMRANİYE Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., FABRİKALAR C Cd., FABRİKALAR ÇIKMAZI Sk., FABRİKALAR GEÇİDİ Sk., FABRİKALAR Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., KİREÇOCAĞI YOLU Sk., BİLDİK Sk., CEMİYET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27672-1569)

- GÜMÜŞDERE Mh., GÜMÜŞDERE MEVKİ Sk., ÜSKÜP Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27712-)

- FATİH Mh., 857. Sk., 861. Sk., 865. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27689-21624 DEPAR - 1)

- DEMİRKAPI Mh., GELİNCİK Sk., GÜLHATMİ Sk., YONCA Sk., BAĞDAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27767-31812 )

- KURFALLI Mh., SANCAKTAR Cd.DESİ Sk., BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., GECEKUŞU Sk., BAHÇEDERE Sk., KURU Sk., AKINCIK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27773-25013-26075 )

- HÜRRİYET Mh., DUMLUPINAR 1 Sk., HÜRRİYET Cd., BAKIRCILAR Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27793-31015)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27812-29798-28125-41617-41532-29418)

- BARIŞ Mh., KIR Sk., SAMSUN Cd., ATİLLA İLHAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27816-27353)

- ESENTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27828-3050)

- BARIŞ Mh., İZMİR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27813-20929)

- BARIŞ Mh., SAKARYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27814-21653)

- BARIŞ Mh., SAKARYA Cd., AKDENİZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27815-21652)

- BARIŞ Mh., ALİ ÇEBİ Cd., AKDENİZ Cd., KORU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27817-21651)

- ESENTEPE Mh., İRFAN BAŞTUĞ PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27832-3458)

- ALİBEYKÖY Mh., HAŞMET Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27833-28731 TM)

- TAHTAKALE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27861-12338)

- BALMUMCU Mh., ŞAKİR KESEBİR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27836-3911)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., YENER Sk., FİRUZE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27838-3817)

- HASTANE Mh., AKÇAKAVAK Sk., BURÇ Sk., OĞUZATA Sk., HADIMKÖY Mh., ÇİTLEMBİK DEDE Sk., OYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27840-20536,20401,20402,20957)

- TÜRKOBA Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1 Cd., KAYALI Cd., CUMHURİYET 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27866-24412 24413 24414 24415 24416)

- NURTEPE Mh., BİRGÜL Sk., ÖZEN Sk., ÖĞÜT Sk., ARALIK Sk., SEDEF Cd., MESKEN Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., FEDAKAR Sk., ÇAM Sk., TAHİR Sk., KUTLU Sk., ŞAİR NİGAR Sk., ÇİLEKLİ Cd., AYLİN Sk., ARI Cd., AKİF Sk., HAVADAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27880-9031 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., KAZANCI Sk., SELVİ Cd., SELVİ ÇIKMAZI Sk., GÜLYAYLA Sk., LİV Sk., İHLAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27881-9048 T.M.9453 T.M.)

- KARADENİZ Mh., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117/1. Sk., 1118. Sk., 1118/1. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1121/1. Sk., MEHMET AKİF Cd., GENERAL ALDOĞAN Cd., SELANİK Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27843-29832 tm)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27846-4544-4545)

- SARIGÖL Mh., ADA Sk., AY Sk., BİLGİN Sk., CENGAVER Sk., ÇETİNKAYA Sk., DEREBOYU Sk., GÜLLÜ Cd., GÜNEYSU Sk., İNCİ Sk., HAMAM Cd., NAZLI Sk., TULUMBA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27841-28630 TM)

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27860-12341)

- KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27877-29895)

- MASLAK Mh., AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27849-4675-4651)

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27886-25165)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:40-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27879-29676)

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27870-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)

19 EYLÜL ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27405-22831)

- CUMHURİYET Mh., GÜLCANIM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27415-25466)

- KAVAKLI Mh., GÖKTÜRKLER Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27445-20300)

- ŞENLİKKÖY Mh., ACAR Sk., ADAKALE Sk., ÇATAL Sk., ÇATAL ÇIKMAZI Sk., DİRSEK Sk., EFELER Sk., FUAT PAŞA Sk., GERMEYAN Sk., GÜL Sk., KORU Sk., MEKTEP Sk., ORMAN Sk., ÖREN Sk., SELİM PARS Sk., YAMAÇ Sk., YEŞİLYURT ÇIKMAZI Sk., YEŞİLYURT Sk., YONCA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27674-1592)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., MANOLYA Sk., NİLÜFER Sk., ORKİDE BAHÇESİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27675-1314)

- FATİH Mh., 856. Sk., 861. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27690-20611 DEPAR 1)

- DEMİRKAPI Mh., BAĞDAT Sk., BAYAZIT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27768-31812 )

- PINARTEPE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ZÜMRÜT 4 Sk., ATATÜRK Cd., AYKENT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27818-22302)

- GÜZELTEPE Mh., YAVUZ SELİM Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27847-28427 tm)

- GÜZELTEPE Mh., YAVUZ SELİM Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27848-28427 tm)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27852-4046-4045)

- PINAR Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27853-4098-4635)

- MİMAR SİNAN Mh., 2.CANAN Sk., 7.GÜL Sk., 2.CEVİZ Sk., 1.ÇAKMAK Sk., 2.DENİZ Sk., PAPATYA Sk., FISTIK Sk., BAHÇEKÖY Cd., ÇAPA Sk., LADİN Sk., ABDULHAMİT HAN Cd., MİTHATPAŞA Mh., DİSPANSER Sk., ALİBABA Sk., AYAZMA Sk., 2.NUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27884-9054 T.M.)

- PINARTEPE Mh., DR. SELÇUK AYTAÇ Sk., MEŞE 2 Sk., SAHİL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27819-22110)

- PINARTEPE Mh., KARAKOÇAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27821-22337)

- PINARTEPE Mh., ATATÜRK Cd., ADALET 1 Sk., GÜRKENT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27824-22303)

- KARADOLAP Mh., AYŞEGÜL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27845-29903 tm)

- CUMHURİYET Mh., AKASYA Cd., MANOLYA Cd., İMGE Sk., MURAT Sk., TOPRAK Sk., VAKIF Sk., TUFAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27887-25165)

- TÜRKOBA Mh., CUMHURİYET 3 Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., TEPECİK Cd., BALATA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27867-24402 24403 24404 24405 24406)

- BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., YAŞAR KEMAL Cd., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1167. Sk., 1168. Sk., 1175. Sk., 1176. Sk., 1196. Sk., 1197. Sk., 1198. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., 871. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 875. Sk., 876. Sk., 877. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1276. Sk., 1277. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1046. Sk., 1047. Sk., 1022. Sk., YEŞİLKENT Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., NAZIM HİKMET Bul., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27899-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 21624 21990 21544 22924 21626 20791 22847 22801 22631 )

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., MEHTER Sk., METRO Sk., SULHİ GARAN Cd., SÜVARİ Sk., TANKÇI Sk., TOPÇU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27901-782)

- FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27900-27096)

- SANAYİ Mh., ALBAY Sk., İMAR Sk., ORPAK Sk., BAŞAKLI Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., ÖZDEN Sk., ÖZBORAN Sk., OZAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27906-407)

- HASEKİ SULTAN Mh., BAKİBEY Sk., DR. ADNAN ADIVAR Cd., HALİMBEY Sk., HASEKİ Cd., KÜÇÜK MÜHENDİS Sk., SELÇUK SULTAN Sk., SUPHİPAŞA Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27914-2261 TM)

- TAHTAKALE Mh., G-30 Sk., KIR Sk., VADİ Sk., YAYLA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:0027915-12193)

- YEŞİLKENT Mh., G-678 Sk., G-868 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27926-27266/DP:7-8)

- NURTEPE Mh., ÖZELLER Sk., SEZGİN Sk., BEDİR Sk., MENEKŞE Sk., SEDEF Cd., ALTUĞ Sk., BAL Sk., KISMET Sk., LEYLAK Sk., DİYAR Sk., KINA Sk., ARI Cd., ARA MENEKŞE Sk., BALSUYU Sk., ÖLÇÜ Sk., MUTLUCAN Sk., PETEK Sk., IRMAK Sk., SOKULLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27883-9074 T.M.)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., MEHTER Sk., METRO Sk., SERGİ Sk., SULHİ GARAN Cd., SÜVARİ Sk., TANKÇI Sk., TOPÇU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27902-781)

- TERAZİDERE Mh., ESENLER Cd., ÖZTEKİN Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., AKPINAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27936-8056)

- GAYRETTEPE Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27939-3768)

- PINARTEPE Mh., KORKMAZ Sk., DİVAN Sk., TURGUT ÖZAL 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27911-22425)

- GAYRETTEPE Mh., BAYINDIR Sk., BARBAROS Bul., HAMİDİYE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27943-3615)

- GAYRETTEPE Mh., BAYINDIR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27945-3801)

- İMRAHOR Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27946-28796)

- ORMANLI Mh., KARACAKÖY Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27948-23109 23563 23568 23787 23645 23265 23688 23644)

- YENİ Mh., ABDÜLHALİK RENDA Sk., ERKİN BALABAN Cd., YENER ÇIKMAZI Sk., EKOL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27910-26303-26304-26305-26285-26491-26150-26154-25849)

- ÖMERLİ Mh., İHSANGAZİ Sk., KURTİNİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27951-27112-22523-22681-20529-27281)

- HADIMKÖY Mh., MİNYATÜR Sk., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., HALİT ZİYA UŞAKLIGİL Sk., SAFİYE AYLA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27958-29713)

- GÜMÜŞYAKA Mh., GÜRHAN Cd., AKÇAKOCA Cd., ÖZGÜVEN Cd., İSHAKPAŞA Cd., PİRİ MEHMET Cd., HIZIRREİS Cd., ÖMER HAYYAM Cd., KARACAOĞLAN Cd., ÇAĞDAŞ Cd., SARAYBURNU Cd., GÜÇLÜ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27907-25089-25052-25258-25051-25226-25183-25802)

- TAHTAKALE Mh., BİNBOĞA Sk., SAYGIN Sk., TEMEL Sk., YOLUÇ Cd., MEYVELİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27912-11816)

- KATİP KASIM Mh., AKSARAY Cd., ALACA CAMİİ Sk., ASKER Sk., FABRİKA Sk., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., KATİP KASIM CAMİİ Sk., LANGA KARAKOLU Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., YENİSEPETÇİ Sk., İMRAHOR HAMAMI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27913-2132 TM)

- KALEİÇİ Mh., ZİYA OTÇU Cd., İSTASYON Cd., KARAMAN Sk., İZZETTİN Mh., İSTASYON Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27929-23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23015)

- MALTEPE Mh., YILANLI AYAZMA Sk., MEVLEVIHANE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27935-8053)

- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., GAZİ UMUR PAŞA Sk., KARA HASAN Sk., MORBASAN Sk., DİKİLİTAŞ Mh., BARBAROS. Sk., GAYRETTEPE Mh., ERDEMLİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27949-3446)

- MERKEZ Mh., BURCU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27963-9917 T.M.)

- ÇELTİK Mh., ÇANTA Cd.DESİ Sk., EGEMENLİK Cd., DOKUZLUK Sk., TÜNEL Sk., STAD Sk., ÇAMDAĞI Sk., KAMELYA Cd., İSKENDERİYE Sk., DEVLET Sk., TATAR Sk., SAHİLBOYU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27960-25809-25026-25027-25456-25269-26144)

20 EYLÜL ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

- MAHMUTBEY Mh., HACI BOSTAN Cd., SILA Sk., SONER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27656-31613)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., NİLÜFER Sk., MANOLYA Sk., KARANFİL Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27676-1320)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., KARANFİL Sk., MANOLYA Sk., NİLÜFER Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27677-1319)

- CUMHURİYET Mh., SÖĞÜTLÜ Sk., ÇAMLI Sk., PALAMUT Sk., İLYAS YILMAZER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı