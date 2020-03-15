DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine dün öğlen saatlerinde İstanbul merkezli Esenyurt ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

5 KAMYONA SIĞABİLDİ

Kaçakçılık polisinin Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki şüphelilere ait depoya düzenlediği baskında ele geçirilenler 5 kamyona güçlükle sığdırılabildi. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.