25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün akşam Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Marmara depreminin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.2 olarak açıklarken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Peki en son deprem nerede oldu. İşte 25 Aralık son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ARALIK
Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin 8,47 kilometre açıklarında, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
|Büyüklük
|3.3 (ML)
|Yer
|Marmara Denizi, 9.62 km. Süleymanpasa (Tekirdag)
|Tarih
|24/12/2019 - 22:35:03 (TS)
|Enlem
|40.7723 (K)
|Boylam
|27.5201 (D)
|Derinlik
|17.97 (KM)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 25 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.25 07:49:27 38.9195 31.5848 14.0 -.- 1.1 -.- ASAGIPIRIBEYLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.12.25 07:42:30 38.6493 28.0498 6.4 -.- 1.2 -.- YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.12.25 06:50:01 38.9383 31.5002 12.6 -.- 1.5 -.- GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.12.25 06:37:52 40.5047 32.9722 8.9 -.- 1.4 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel 2019.12.25 06:16:04 38.2852 38.8653 6.1 -.- 2.4 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2019.12.25 05:53:47 37.8882 28.5187 13.6 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN) İlksel 2019.12.25 05:32:41 39.4293 40.0963 22.5 -.- 1.8 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.25 05:12:49 37.7847 29.7020 8.3 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.25 03:56:21 35.7343 29.6460 59.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.25 00:02:19 40.8392 27.8538 22.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.12.24 23:58:08 38.4083 44.6065 2.6 -.- 3.1 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.12.24 23:31:41 39.5103 27.9015 8.4 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.24 22:35:03 40.8000 27.5410 16.6 -.- 3.5 3.2 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.12.24 22:35:03) 2019.12.24 21:33:13 36.4263 28.6902 6.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.24 18:48:50 39.5177 40.1312 8.1 -.- 2.8 -.- ELMALI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2019.12.24 16:53:09 38.8805 43.4025 20.2 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel 2019.12.24 16:47:34 37.1695 28.5968 27.1 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.24 16:21:15 37.2138 27.8553 0.0 -.- 1.8 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.24 16:20:53 39.5425 41.0592 4.1 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-CAT (ERZURUM) İlksel 2019.12.24 14:48:37 36.1162 27.2752 11.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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