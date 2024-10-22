Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da deniz yüzeyi temizliği | Son dakika haberleri

        TÜÇA'dan İstanbul'da deniz yüzeyi temizleme çalışması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, İstanbul'un sahil bölgelerinde deniz yüzeyindeki atıkları toplamak için çalışma başlattı.

        • 2

          Bu kapsamda ekipler, sabah erken saatlerde Karaköy'deki Deniz Ticaret Odası önündeki iskeleden "Ahtapot-7" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla İstanbul Boğazı'na doğru açıldı. Sahil hattında bir süre deniz yüzeyini tarayıp, temizlik yapan tekne, topladığı atıklarla iskeleye geri döndü.

        • 3

          Ekipler daha sonra, Maltepe'deki Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifinin bulunduğu alandaki iskeleden "Temiz Tuzla" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla açılarak temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

        • 4

          Maltepe açıklarında gerçekleştirilen çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplanarak bertaraf edilmek üzere depolandı.

        • 5

          Ardından Tuzla'daki tersaneler bölgesine geçen ekipler, burada da yerli ve milli imkanlarla yüzde 100 elektrikli olarak üretilen ve uzaktan kumandayla çalışan "Lautus" isimli deniz yüzeyi temizleme aracıyla temizlik çalışması yaptı.

        • 6

          Üzerinde bulunan güneş panellerinin desteğiyle aralıksız 6 saate kadar çalışabilen, sahip olduğu 2 pervane ile kendi ekseni etrafında rahatça dönebilen ve yaklaşık 100 litrelik atık toplama hacmine sahip olan "Lautus" ile tersaneler bölgesi ve Tuzla sahilinde deniz yüzeyine çıkan atıklar bertaraf edilmek üzere toplandı.

        • 7

          TÜÇA'nın denizlerdeki kirliliği azaltmak için temizlik çalışmalarını başta İstanbul sahilleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sahillerinde sürdüreceği öğrenildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Habertürk Anasayfa