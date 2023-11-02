Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
İstanbul Fatih'te, 2 hafta önce tarihi Topkapı surlarında bulunan cesedin, 32 yaşındaki evsiz İhsan Çakmak'a ait olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Çakmak'ı, 26 yaşındaki Enes Y.'nin öldürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, cinayetin, köpek hırsızlığı yüzünden yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiğini söyledi
İstanbul Fatih'teki Topkapı Mahallesi'nde, 15 Eylül'de yaşanan olayın ardından bir görgü tanığı, polisi arayıp tarihi surların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını söyledi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.
MAKTULÜN KİMLİĞİ SAPTANDI
Polis tarafından yapılan incelemede maktulün bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Polis, ikisi kadın 3 görgü tanığının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmaların ardından öldürülen kişinin, İhsan Çakmak (32) olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda öldürülen İhsan Çakmak’ın evsiz olduğu tespit edildi. Derinleştirilen soruşturmada şüphelinin de yine o bölgede yatıp kalkan Enes Y. (26) olduğu belirlendi.
CİNAYETİN NEDENİ KÖPEK HIRSIZLIĞI
Düzenlenen operasyonla Bayrampaşa’da gözaltına alınan şüpheli Enes Y.,’nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. İddialara göre İhsan Çakmak ile şüpheli Enes Y. arasında köpek hırsızlığı yüzünden tartışmanın yaşandığı ve bu tartışma sonrası cinayetin işlendiği öğrenildi.
Katil zanlısı işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye gönderildi.