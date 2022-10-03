İstanbul'da cinayet! Adana'da çatışma! Yakalandı!

Adana'da, 24 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17); Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre diğer grubun karşılık vermesiyle de caddede silahlı çatışma çıktı. Çatışma, sokak arasında da sürerken, Mehmet Sait Ç. ise otomobiliyle evin bahçe duvarına çarptı.
TORUNUNUN KINASINA GİDECEKTİ
Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (91) başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KURŞUNU ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip saklamasını istedikleri öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ömer Faruk Ulu, Muhammet Ali Yıldırım ve M.Ç., tedavilerinin ardından emniyete götürüldü, Mehmet Sait Ç.'nin ise izine rastlanılmadı.
İSTANBUL'DA CİNAYETE KARIŞMIŞ
Yapılan çalışmada şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun, 31 Ekim 2014'te çarşaf giyen ve pembe şemsiyeli şüpheli tarafından öldürülen kardeşi Mehmet Mazlum Karadağoğlu cinayetine karıştığını düşündüğü için Mehmet Sait Ç.'ye ateş açtığı ortaya çıktı. Karadağoğlu'nun, 5 Ağustos'ta İstanbul Bağcılar'daki parkta başından tabancayla öldürülen Rohat Gün'ün cinayet şüphelisi olduğu da belirlendi.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Karadağoğlu, Muhammet Ali Yıldırım, Yusuf Demirtaş ve Umut Güneş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Ömer Faruk Ulu ise ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüpheliler Bedirhan T. adli kontrol şartı, M.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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