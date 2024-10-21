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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimi

        İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. İhlalleri tespit edilen sürücülere ceza kesilirken, denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:04
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        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de olmak üzere 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu.

        Ekiplerin, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde gerçekleştirdiği denetimde, usulsüz biçimde çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar durduruldu.

        Ekipler, evraklarını incelediklerini bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.

        D-100 kara yolu Göztepe mevkisindeki denetimde de ekipler, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

        Denetimlerin gün boyu farklı saatler ve noktalarda süreceği öğrenildi.

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        #istanbul
        #trafik denetimi
        #Çakar
        #Emniyet Şeridi
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