Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 20 Şubat 2025 bugün İstanbul'da okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik açıkladı mı?

        Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat 2025 İstanbul'da yarın okul var mı?

        Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle arka arkaya okul tatil haberleri geliyor. Birçok ilde eğitime ara verilirken, "20 Şubat bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" diye araştırılıyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, 20 Şubat 2025 bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Altay kar fırtınasının Türkiye'ye giriş yapmasıyla ülkenin dört bir yerinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Birçok ilin valiliğinden arka arkaya eğitime ara verildiğine dair açıklama gelirken, İstanbul için son durum merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? Beklenen açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 20 Şubat 2025 İstanbul okullarında son durum...

        • 2

          İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yarın okulların tatil edildiğin duyurdu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

          Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

          Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

        • 3

          21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          İstanbul Valiliği, şu anda sadece 20 Şubat 2025 için tatil duyurusu yaptı. 21 Şubat için açıklanan bir tatil duyurusu olmadı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Habertürk Anasayfa