İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayat adeta felce uğradı. Binlerce araç trafikte mahsur kaldı. Özel araçların saat 13.00' kadar İstanbul'da trafiğe çıkmaları yasaklanırken İstanbul'a girişlerde de kısıtlamaya gidildi. Öte yandan üniversiteler 25 ve 26 Ocak tarihlerinde il genelinde tatil edilirken HSK kararıyla yargı çalışanları İstanbul'da bugün idari izinli sayıldı.

Peki, bugün İstanbul'da bankalar açık mı? İstanbul'da bugün PTT çalışıyor mu? İşte son durum

İSTANBUL'DA BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar bugün yani 25 Ocak tarihinde çalışacak mı? Merak edilen soru henüz cevabını bulmadı. İstanbul'da kamu bankaları bir gün süreyle kapalı olacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.

İSTANBUL'DA BUGÜN PTT AÇIK MI?

İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen karar göre bugün yani 25 Ocak Salı günü İstanbul'da PTT şubeleri kapalı olacak.