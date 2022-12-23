İstanbul Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bir mekanın iskelesi çöktü! Denize düşenler oldu

DHA

İstanbul Bebek'te bir restoranın iskelesi çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...