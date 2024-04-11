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Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir kişi, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direnen şüphelilerden Emirhan B. (20) yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.'nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.'nin 8 ayrı suç kaydında kasten yaralama ve gasp olduğu bilgisine de ulaşıldı. Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.