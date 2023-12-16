Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.993,85 %2,31
        DOLAR 28,9962 %-0,04
        EURO 31,6040 %-0,95
        ALTIN 1.880,55 %-0,81
        FAİZ 37,55 %-2,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,22 %-1,33
        BITCOIN 42.221,00 %-0,05
        GBP/TRY 36,7985 %-0,71
        EUR/USD 1,0895 %-0,90
        BRENT 76,55 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.074,69 %-0,81
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da balık fiyatları geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da balık fiyatları geriledi

        İstanbul'da balık fiyatları geçen seneye göre geriledi. Balıkçılar, soğuk hava ve kar yağışının etkili olması halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Geçen sene bol olan palamut bu sene daha az çıkıyor tane fiyatı 130 lira. En bol olan balık ise, hamsi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da balık fiyatları geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor. Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor. Kalkanın kilosu bin 500- bin 600 civarında seyrederken ıstakozun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor. Balıkçılar kar yağışıyla bu balıklarda da fiyatların düşeceğini söylüyor.

        Balıkçı Muammer Arduç, "Tabi geçen seneye rağmen bu seneki fiyatlar, son 1 ay öncesine kadar pahalıydı. Yani yüksekti fiyatlar; ama şu iki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. Bunu da neye bağlıyoruz, tabi ki havaların soğumasıyla. İnşallah biraz daha yağışlar bollaşırsa bir de kar bekliyoruz. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Yani ucuzlayacak. Halkın sofrasına ucuz balık girecek. Haliyle bol bol balık yiyecek; ama tabii ki bu arada hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var. Dediğimiz gibi havalar soğudukça fiyatlar daha da düşecektir" şeklinde konuştu.

        "ŞU ANDA HALKIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BALIK HAMSİ"

        Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini belirten Arduç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Halk 35 liraya 40 liraya bir kiloluk balığı yedi. Bu sene palamut çok az. Onun için palamutu tezgahlarda fazla göremiyoruz. Şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. Hamsi de dediğim gibi yani gün geçtikçe fiyatlar çok çok düşecektir" dedi.

        REKLAM

        Balık halinin en pahalı balıklarından birinin kalkan olduğunu ifade eden Arduç, "Şu anda kurbanlık diyelim biz buna. Kalkan balığı tabi az çıktığı için, şu gördüğünüz kalkanın kilosu bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. Bunun sebebi de az çıkması.İnşallah havalar soğuduğu müddetçe bu balıkta inanıyorum ki 600 lira 700 liraya düşecektir" dedi.

        Balıkçı Erkan Sarıyaprak ise, "Şu anda balık hem etten ucuz hem tavuktan ucuz yani. Balık hem sağlıklı her şeyden de sağlıklı yani. Şu an kuyrukta olması lazım insanların ama talep düşük. Hamsi istavrit de bol bu sene. Havalar soğuyunca biraz daha lezzetlenir balıklar.

        Balıkçı esnafı, "Istakozun kilosu 2 bin lira. Istakozu çoğunlukla turistler yiyor. Restoranlarda çoğunlukla görsel bir balık. Güzel pişirimli, güzel görseller yapıyorlar. Izgara yapıyorlar ortadan ikiye bölüyoruz. Yani burada da çoğunlukla tercih edilen balık yani" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa