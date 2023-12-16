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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'dan pişmanlık dolu estetik açıklaması: Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim - Güncel Magazin haberleri

        Victoria Beckham: Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim

        Victoria Beckham, göğüs büyütme operasyonu geçirdiği için pişmanlık duyduğunu açıkladı. Beckham, "12 yaşındaki kızımla bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim ama henüz o noktada değiliz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:28
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        • 1

          1999'dan bu yana eski futbolcu David Beckham ile mutlu evliliğini sürdüren Victoria Beckham, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Beckham, göğüslerine yaptırdığı estetik operasyondan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

        • 2

          "KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ HİÇ BÜYÜTMESEYDİM"

          'Allure' dergisine konuşan Victoria Beckham, "Dürüst olmak gerekirse keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim ama henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "FİKRİM DEĞİŞEBİLİR" DEMİŞTİ

          49 yaşındaki eski 'Spice Girls' üyesi, 2019'da hiç estetik yaptırmadığını vurgulamıştı. Ancak Beckham, "Asla, 'asla' deme" diyerek, fikrinin değişebileceğini belirtmişti.

        • 4

          İTİRAF ETMİŞTİ

          Victoria Beckham, 2017'de verdiği röportajda ise geçmişte göğüsleri için bıçak altına yattığını itiraf etmişti. Beckham'ın göğüs estetiğinden pişman olduğunu söyledikten iki yıl sonra "Hiç estetik yaptırmadım" demesi de kafaları karıştırmıştı.

          Fotoğraflar: Depo Photos, Reuters

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