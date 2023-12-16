"KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ HİÇ BÜYÜTMESEYDİM"



'Allure' dergisine konuşan Victoria Beckham, "Dürüst olmak gerekirse keşke göğüslerimi büyütmek için ameliyat olmasaydım. 12 yaşındaki kızım Harper'la bu konu hakkında konuşamıyorum. Bir gün bu konudaki deneyimlerimi onunla paylaşabilirim ama henüz o noktada değiliz" ifadelerini kullandı.