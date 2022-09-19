İstanbul'da balığa çıkan genç kayıp

İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde, dün saat 17.00 sıralarında Selimpasa sahilinden teknesiyle balığa çıkan Recep Çelikel'den (20) haber alınamıyor.

Ailesinin ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, genci bulmak için arama başlattı. Çelikel'in yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor.

Kayıp gencin amcası Ahmet Çelikel, "Dün balığa çıkmış, telefonu bozuk olduğu için kimliğiyle birlikte eve bırakmış. Gece 21.00 gibi güvenlik birimlerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar herhangi haber alamadık. İnşallah sağ salim bulunur "dedi.