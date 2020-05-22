Ramazan Bayramı'na 2 gün kala bayram alışverişinin sembol mekanı olan Eminönü'nde yoğunluk yaşanıyor. Alışveriş sırasında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Eminönü esnafı ise yoğunluktan memnun. Esnaf, tüketicilerin daha az ürün aldığını ama 2 gündür ilginin yoğun olduğunu belirtti. Bazı dükkanların içlerinde kalabalık olduğu, bazılarının da önünde kuyruk oluşurken, alışverişinin tamamlayanlardan bazıları ise meydanda bulunan oturma alanlarında dinledi.
"EŞ DOSTTA KAHVE İSTİYOR, ONLARA DA SERVİS YAPIYORUZ"
Bayramlık alışverişe çıkan Semra Öner, "Lokum alıyorum, kahve aldım, çorap aldım. Sokağa çıkma yasağı biraz zor oldu ama sonumuz hayırlı olsun" dedi. Nurettin Yıldırım, "Lokum aldım, çiçek pazarından çiçek aldım. Sokağa çıkma yasağı daha iyi oldu, evde rahat rahat çocuklarla, torunlarla otururuz. Lokumların birisini kendime, birisini gelinime aldım." diye konuştu. Alışveriş yapan Nuray Özkan, "Annemler seyahate gideceği için biraz mecburi bir alışveriş oldu. Onların kendi isteklerini alıyorum. Pandemi başladığından beri ilk kez geliyorum ve alıp bir an önce gitmek istiyorum. Bayramda yasak kötü ama sağlığımız açısından gerekli" şeklinde konuştu. Metin Dırdıroğlu, "Kahvaltılık aldım, şeker aldım, kahve aldım. Eş dostta kahve istiyor, onlara da servis yapıyoruz. Bu hastalık bitsin biz de işimize gücümüze bakalım. Ben sokağa çıkma kararını yerinde buluyorum, sonumuz iyi olsun" dedi.
"HERKES BİR ŞEYLER ALIYOR, AZ DA OLSA"
Lokumcu Suat Kandemir, "Bayram dolayısıyla yoğunuz, fiyatlarımız 12 lira. Eski bayramlar yok, eski yoğunluk yok, 'nerede eski bayramlar' diyoruz" şeklinde konuştu. Lokum ve şeker satan Hasan Öner ise, "İki gündür kalabalık burası. Vatandaş çıkamayacak, sonuçta sağlığımız önemli. Ama evlerinde de olsa sembolik olarak herkes bir şeyler alıyor, az da olsa, yarım kilo, bir kilo almasa da 200-300 gram alıyor, bayramını evde geçirecek herkes. Bayramlık ürünler bu sene geçen senekine göre çok ucuz, geçen sene 30-35 liraya sattığımız ürünü bu sene 25 liraya satıyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!