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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 9 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        9 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu

        İstanbul'da 9 gündür kayıp olan kişi Arnavutköy'de boş arazide ölü bulundu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 00:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:36
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        9 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu
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        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta ikamet eden Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınlarınca 8 Mart'ta polis merkezine yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler çalışmalarda, Süsli ile aynı iş yerinde çalışan M.E'nin ifadesine başvurdu.

        Yapılan araştırmada Süsli'nin cansız bedeni Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde boş arazide bulundu.

        Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.E'nin de arasında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Süsli'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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