        İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 9 Kasım 2025 Pazar İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! 9 Kasım 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 9 Kasım Pazar günü İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 9 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:11 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:11
          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 9 Kasım elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre Pazar günü İstanbul genelinde 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Kasım Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

          İşte kesinti yaşanacak 8 ilçe

          Arnavutköy

          Başakşehir

          Beylikdüzü

          Beyoğlu

          Güngören

          Kağıthane

          Küçükçekmece

          Şişli

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

