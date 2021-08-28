İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 28 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

28 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 28.08.2021 08:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Kayışdağı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.08.2021 12:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.08.2021 15:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.08.2021 14:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.08.2021 13:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.08.2021 14:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.08.2021 15:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.08.2021 12:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 28 AĞUSTOS