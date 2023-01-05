İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı

Ülke gündemine oturan cinayetlerin de aydınlatıldığı yer olarak görülen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılında gerçekleşen 294 olayın tamamını çözerek tarihi bir başarı yakalamıştı. Öldürülen 326 kişinin zanlılarını belirleyerek yakalayan ekipler İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yeni ve modern araç vererek ödüllendirilmişti.

2022 İSTATİSTİĞİ DE FAİLİ MEÇHUL KALMADI

2022 yılının istatistikleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan istatistiklere göre İstanbul’da 2022 yılında 324 cinayet olayı meydana geldi. Bu olaylarda 344 kişi öldürüldü. Cinayetlerle bağlantılı 793 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 466’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarla 2022 yılında da faili meçhul dosya kalmadığı belirtildi.

ÇOK KONUŞULAN CİNAYETLER YER ALDI

2022 yılında gündemimizi meşgul eden birçok cinayet yine İstanbul’da yaşandı. Yılın ilk ayında Kartal’da hemşire Ömür Erez’i katleden şüpheli Rahmi Uygun yakalandı. Ataşehir'de iki çocuğunun annesi Hanpaşa Özbek’i boğarak öldüren İsmail Özbek yakalandı. Ümraniye’de Kuaförlük yapan Elif Güneş’i öldüren şüpheli Koray G. de yine cinayet masasından kaçamadı. Çatalaca’ da Ayçiçek tarlasında cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk cinayetinde gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaybolduktan iki gün sonra Bağcılar'daki bir ormanlık alanda cesedi bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayeti, Ümraniye’de işe giderken kalbinden bıçaklanan Batuhan Kurt cinayeti, Şişli’de bir evin teras katında işlenen Cenk Çağın Ünlü cinayeti, Beykoz’da spor eğitmeni Nadir Öztan cinayeti, Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı katleden şüpheli ve daha yüzlerce cinayet tek tek aydınlatıldı.

ESKİ CİNAYETLER DE ÇÖZÜLDÜ

Tüm bu cinayetlerin dışında önceki yıllardan kalan cinayetler de aydınlatıldı. 2019 yılında öldürülen İsmail Kurunç’un kuzeni tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Olayı itiraf eden kuzen tutuklandı. 2011 yılında öldürülen Aşçı Şeref Ergül cinayeti de yine bu yıl aydınlatılan cinayetler arasında yerini aldı.