İstanbul cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Ülkemizde de vakalarına rastlanan koronavirüs sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazının camilerde kılınmayacağını bildirdi. Cuma hutbesi ise yayınlanmadı. İşte, 20 Mart Diyanet Cuma Hutbesi ve il il cuma namazı saati ile İstanbul cuma saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 20 MART 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 20 Mart İstanbul Cuma namazı saati 13:17 olarak belirlendi. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 20 Mart 2020 Cuma 05:35 07:00 13:17 16:41 19:23 20:43 21 Mart 2020 Cumartesi 05:33 06:59 13:16 16:41 19:24 20:44 22 Mart 2020 Pazar 05:32 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45 23 Mart 2020 Pazartesi 05:30 06:55 13:16 16:42 19:26 20:46 24 Mart 2020 Salı 05:28 06:54 13:15 16:43 19:27 20:47 25 Mart 2020 Çarşamba 05:26 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49 26 Mart 2020 Perşembe 05:24 06:50 13:15 16:44 19:29 20:50



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CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada;

"İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez."

"Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Coronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine binlerce müslüman vatandaş Cuma namazı evde kılınır mı, cemaatsiz kılınır mı? gibi araştırmalarını internet üzerinden araştırmaya başladı...

Ülkemizde ve tüm dünyada rastlanan corona virüsü salgını nedeniyle Cuma namazlarının camilerde bir süre kılınmaması kararı verilirken hastalığın yayılmaması nedeniyle yapılan karantina kapsamındaki kişilere Cuma namazı farz değildir.

Bu nedenle kişiler evlerinde öğle namazını kılabilir.