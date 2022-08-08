İstanbul Coctail Festivali, 5. yılını Kenan Doğulu ile kutlayacak!

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20-21 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan İstanbul Cocktail Festivali'nde, Kenan Doğulu'nun festival line-up'ına eklendiğinin ve 21 Ağustos Pazar günü festival sahnesinde performans sergileyeceği açıklandı.

GASTRONOMİ VE SANAT BİR ARADA

Bu sene 5. yılını kutlayacak olan İstanbul Cocktail Festival, Türkiye ve yurt dışından popüler kokteyl duraklarının en sevilen lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici aynı zamanda da eğlenceli atölyeleri, lokal ve global sahnenin önemli isimlerinden renkli performanslar, her damak tadına hitap eden gastronomi noktaları ve özgün butiklerin tasarımları ile festival alanını renklendiriyor.

Kenan Doğulu, KÖFN, Jakuzi, Aybüke Albere, Melis Güven, Mert Demir, Palmiyeler, Selin Geçit, Serel Yereli, Güneş ve daha fazla sanatçının performans sergileyeceği İstanbul Cocktail Festival'de, Blok.Mekan, Korto Roof, Moretenders' Cocktail Crib, Yuka Beach Bar, Wu, Ranchero, Tavern ve Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları en lezzetli içeriklerini festivalcilere sunacak.