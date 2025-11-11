İstanbul Cevahir, 20'nci yılını müzikle kutluyor
İstanbul Cevahir, 20'nci yılını müzikle kutluyor. 12–16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde, farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak
İstanbul Cevahir, 20'nci yılını müzikle kutluyor. 12–16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, farklı müzik türlerinden sanatçılar sahne alacak.
Bu özel yıldönümünde müziğin farklı renklerinin bir araya geleceği program kapsamında; Soft Analog, alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden Netam, deneysel müzik dokularıyla Berkay Karabağ, sahne enerjileriyle tanınan 2MUCH! feat Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul ve özgün yorumlarıyla Gaia, sahne alacak.
Konser Takvimi:
* 12 Kasım: Netam – 18.00
* 13 Kasım: Berkay Karabağ – 18.00
* 14 Kasım: Soft Analog – 20.00
* 15 Kasım: 2MUCH! feat Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul – 18.00
* 16 Kasım: Gaia – 12.00