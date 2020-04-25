İstanbul Caz Festivali ertelendi



Dünyanın önemli caz festivalleri arasında yer alan İstanbul Caz Festivali de koronavirüsten etkilendi. İKSV tarafından bu yıl 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen festivalin bu yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yerli ve yabancı birçok ünlü sanatçının sahne alacağı festivalin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar, Temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

GENÇ CAZ BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenecek Genç Caz konserleri için başvuru tarihi, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 30 Haziran 2020 Salı gününe uzatıldı.

Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını genccaz.iksv.org adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak ve bu forma dosyaları içeren bağlantıyı ekleyerek yapabilirler.

BİLETLER İADE EDİLEBİLECEK

27. İstanbul Caz Festivali için alınan biletler, konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde geçerli olacak. İzleyicilerin, festival tarihlerinin değişmesi nedeniyle daha önce alınan biletleri iade ve değişim hakkı bulunacak. İade, değişim veya destek süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme önümüzdeki aylarda e-posta yoluyla yapılacak ve bilgiler İKSV ile İstanbul Caz Festivali web sitelerinde açıklanacak.