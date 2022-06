İstanbul Caz Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali bu hafta sonu başlıyor. 7 Temmuz’a kadar güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlayacak İstanbul Caz Festivali ücretsiz park konserleriyle de şehrin 6 farklı ilçesindeki parklara da yayılacak.

29. İstanbul Caz Festivali; köklü festival mekânlarının yanı sıra şehrin dört bir yanına yayılmış parklarda ve +1’li Gece Gezmesi’yle, 40’a yakın konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları ve popüler isimlerin yeni projeleriyle buluşturacak.

İstanbul Caz Festivali ilk hafta sonunda Beşiktaş Sanatçılar Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleştireceği ücretsiz Parklarda Caz konserlerine her yaştan ziyaretçisini bekliyor. 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da Beşiktaş Sanatçılar Parkı’ndaki Parklarda Caz konserinde İKSV’nin güncel müzik yapan genç gruplara fırsat tanıdığı Genç Caz+ finalistlerinden, Elif Çohaz Quintet, Chai Beans ve Jelly Beans’in ardından punkvari, coşkulu, şaşırtıcı müzikleriyle Botticelli Baby sahnede olacak.

26 Haziran Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 17.45’te başlayacak Parklarda Caz konserinde ise Botticelli Baby’nin enerjik performansından önce Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın ile Genç Caz+ finalistleriden Chai Moto ve Always Knows dinleyenleri hazırlayacak.

Şehrin dört bir yanına yayılacak Parklarda Caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı’nda devam edecek.

Dianne Reeves - Hüsnü Şenlendirici

25 yıldır Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen ve bu yıl sosyal medyada #bizibuluşturanfestival etiketiyle sanatseverlerle buluşacak olan İstanbul Caz Festivali’nin tüm programına https://caz.iksv.org/tr adresinden ulaşılabilir. Festival biletleri passo.com.tr ve İKSV ana gişeden alınabilir.

FESTİVALDE YILDIZLAR GEÇİDİ





John McLaughlin & The 4th Dimension

29 Haziran Çarşamba, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

İstanbul’da yine İKSV etkinliklerinde verdiği pek çok konserle kalpleri kazanan McLaughlin, vakfın 50. yılında yeniden festival sahnesine konuk oluyor. Caz füzyondan metale kadar geniş bir yelpazede gitaristlere ilham kaynağı ve kariyeri boyunca 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran John McLaughlin’in The 4th Dimension grubu ile müziğin sınırlarını nasıl özgürce zorladığına şahit olmak için tarih 29 Haziran, yer Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu. Ayrıca, konserden önce İstanbul Caz Festivali’nin 2022 Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Hayati Kafe’ye ödülü takdim edilecek.

Kalben “Eski Dünyanın Yangını” Dudu Tassa ve özel konuklar

30 Haziran Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Sade müziğine her yeni üretiminde yeni bir katman ekleyen Kalben, bu yıl yayımladığı kendi romanı olan bir albüm niteliği taşıyan Eski Dünyanın Yangını ile müzisyen tarafını yazarlığıyla buluşturdu. Eşsiz ve etkileyici sesine eşlik eden gitarıyla hızla yükselen Kalben, bu özel albümüne özel bir konserle festival seyircisiyle buluşuyor. DHL Express sponsorluğunda gerçekleştirilecek bu konseri özel kılan bir diğer unsur ise birbirinden karşılıklı övgülerle söz eden iki sanatçıyı; “Şanssız Mücadeleci” şarkısının müzik ve düzenlemesine de imza atan Dudu Tassa ile Kalben’i aynı sahnede buluşturacak olması.

Enrico Pieranunzi Trio

27 Haziran Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Dinleyeni büyüleyen müziğindeki sade fakat zengin yorum sayesinde günümüz cazına yeni bir soluk getiren Roma doğumlu Enrico Pieranunzi, piyanonun tuşlarıyla adeta dans ediyor. Kariyeri boyunca Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden efsaneleriyle de kayıtlar alan Pieranunzi, 1989, 2003 ve 2008 yıllarında Musica Jazz dergisinin eleştirmen seçkisini kazanan piyanist, Belçikalı efsane caz gitaristi Django Reinhardt’a ithafen verilen Django d’Or Ödülü’nü En İyi Avrupalı Müzisyen dalında 1997’de kazandı. Son yıllarda New York’un önemli caz kulüplerinde sahneye çıkan sanatçı caz ve klasik müziği ustaca bir araya getirmesiyle tanınıyor. Enrico Pieranunzi Trio, The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın muhteşem atmosferiyle beraber cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dianne Reeves (konuk: Hüsnü Şenlendirici) // Ercüment Orkut Trio

5 Temmuz Salı, 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Beş Grammy ödüllü ve müzik tarihinin tartışmasız en büyük vokallerinden olan Dianne Reeves, güzel bir yaz akşamında İstanbullu cazseverlerle buluşacak. Virtüözitesi ve sanatındaki eşsiz varlığını sahneye en iyi yansıtan seslerden biri olan Reeves’e konserde Hüsnü Şenlendirici de eşlik edecek. 2013’te, Uluslararası Caz Günü’nde beraber sahneye çıktığı, Roman ezgilerine pop, caz ve funk gibi türlerin çerçevesinden bakan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile bir kez daha aynı sahneyi paylaşacak. Reeves'den önce ise klasik cazdan çağdaşa kadar geniş bir yelpazede sınırları zorladığı Low Profile ve Persona gibi iki başarılı albümle dikkatleri üstüne çeken besteci, piyanist Ercüment Orkut, üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak. Dianne Reeves’i etkileyici sesine ve Ercüment Orkut’un dehasına Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda şahit olma fırsatını kaçırmayın.

Teoman’ın KOYU ANTOLOJİ’si sadece Festivalde

6 Temmuz Çarşamba, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

İstanbul’u içine çekmiş ve nefesini şarkılarıyla sunmuş bir yazar olan Teoman, festivale özel bir konserle konuk oluyor. Yıllar içinde hayranı olduğu Leonard Cohen’e göz kırpan bir şarkı yazarlığına yönelen rock yıldızı, 2018’de yan yana gelince bir ahenk yaratan, birbirine en çok yakışan 26 şarkısını Koyu Antoloji albümünde bir araya getirdi. En güzel bestelerini yeni, dingin düzenlemelerle sunan albümde Teoman’ın trajik, sıradan, büyülü hikâyelerine eşlik ediyoruz. Müzik, sinema ve yazarlık ile yavaşça damıtılan 10 albümün bir özetine şahit olmak için 6 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki bu konseri kaçırmayın.

Melody Gardot

7 Temmuz Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Puslu fakat zarafetle parlayan bir sese sahip olan Melody Gardot, cazdan aldığı ilhamı etkilendiği farklı türlerle birleştirdi ve kendi müziğini ortaya koydu. Çıkardığı albümlerle listelere giren ve yer yer farklı soundlara kayarken vokalini de zenginleştiren Gardot, İsviçre’deki Montreux ve Rotterdam’daki North Sea gibi dünyanın en büyük caz festivallerinde de sahneye çıktı. R&B, blues ve cazı buluşturup sakin fakat heyecan dolu bir yolculuk gibi tasarladığı sahne performansıyla seyirciyi avcunun içine alacağı konser 7 Temmuz akşamı festivalle özdeşleşen yerlerden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.

Yom “Celebration”

7 Temmuz Perşembe, 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Farklı müzikleri keşfedip hissettiği coğrafyalara notalarında nefes vermeyi amaç edinmiş bir klarnet virtüözü olan Fransız müzisyen Yom, Klezmer müziklerinden elektroniğe, Amerikana’dan çağdaşa ve klasiğe uzanan bir müziğe sahip. İnsan ruhuna dokunabilmeyi amaç edinen sanatçı, 11’inci stüdyo albümü Celebration’a meditatif ritimlerle hayat verdi. Salgın sebebiyle stüdyosundan çıkmayan Yom, Léo Jassef’in piyanolarının üstüne sıfırdan perküsyon ekledi ve en sonunda şarkılarını ilk kez yeni bir bakış açısıyla bizlere sunmuş oldu. Farklı dünyalara kapılar açmaya, zihin ile ruhun yolculuğuna önem veren klarnet ustası Yom, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda festival izleyicisini dünya turuna çıkaracak.



Caz severleri heyecanlandıracak festivale özel projeler

Nardis Jazz Club 20. Yıl Kutlaması: Nardis Yıldızları ve Roberta Gambarini

28 Haziran Salı, 21.00, Sultan Park-Swissotel The Bosphorus

2002’de açıldığı ilk günden itibaren şehrin caz duraklarından biri olan ve yıllar içinde Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Roy Hargrove, Ron Carter gibi birçok caz yıldızıyla renklendirdiği sahnesinde ağırlıklı olarak yerli müzisyenlere fırsat tanıyan Nardis Jazz Club, 20. kuruluş yılını festivale özel bir program ile kutluyor. 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında Yekta Kopan’ın sunacağı etkinlikte Roberta Gambarini, Aydın Kahya, Baran Say, Barış D. Yazıcı, Bulut Gülen, Cem Tuncer, Dilek Sert Erdoğan, Engin Recepoğulları, Erhan Seçkin, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İpek Dinç, Kaan Bıyıkoğlu, Kağan Yıldız, Kürşad Deniz, Meltem Ege, Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Uraz Kıvaner, Yahya Dai ve Hayati Kafe gibi yerli caz sahnesinin en önemli isimlerinin yanında pek çok kez Grammy adayı olup Dave Brubeck gibi bir efsaneyle çalışma fırsatı bulmuş Roberta Gambarini de sahnede olacak.



+1’li Gece Gezmesi, Süreyya Operası ve Parklarda Caz konserleri ile müzik parklara ve Kadıköy sokaklarına yayılıyor

+1'li Gece Gezmesi

2 Temmuz Cumartesi, 20.00, Kadıköy - Moda

Mekânlar

Moda Sahnesi

Dorock XL

Kadıköy Sahne

The Wall

Kadıköy Sineması

Yin Yin

+1'li Gece Gezmesi Kadıköy ve Moda sokaklarına yayılıyor. Festival içinde festival hissi uyandıran bu özel projede, müzikseverler tek biletle gece boyu 5 farklı mekanda gerçekleşecek konserleri takip edebilecek. +1’li Gece Gezmesi, sahnesinde geniş bir yelpazede farklı disiplinlere ve türlere ev sahipliği yapacak. Dünyadan ve Türkiye’den önemli isimler ağırlayacak etkinliğin konukları arasında ise Ayyuka, Hey! Douglas, Yin Yin, Velican Sagun, Noiserv, Simge Pınar, Ahmet Ali Arslan, Cümbüş Cemaat, Deli Bakkal, Karakter ve Bahr yer alıyor. Festival coşkusunun sokaklarda özgürce hissedileceği bu dopdolu etkinlikte farklı mekânlarda birbirinden etkileyici performanslara tanıklık etmek için sizi Kadıköy’e bekliyoruz.

Deniz Tekin

İstanbul Caz Festivali Süreyya Operası’nda: Deniz Tekin // Mehmet Ali Şimayli | Portrait and a Dream

2 Temmuz Cumartesi 18.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası



2 Temmuz gecesi, Festival’de ilk kez Süreyya Operası’nda gerçekleşecek özel bir konser de yer alacak. Dinleyenin içine işleyen narin sesi ve dokunaklı gitarcılığıyla hayatımıza giren Deniz Tekin, 2017’de yayımladığı Kozakuluçka albümü sonrasında yeteneğini her daim kanıtladı. Can Ozan ile yaptığı kayıtların ardından 2019’da Şanışer ve 19 rapçinin yer aldığı “Susamam” şarkısında kadın haklarına dikkat çekti. Türkiye’nin en güzel sahnelerinden biri olan Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konserde ayrıca Deniz Tekin’e türler arasında ustaca geçiş yapabilen Mehmet Ali Şimayli ve İlk albümü Bandcamp’in en iyi caz albümleri listesinde tanıtılan, Jazz’n’More ve Jazz Thing dergileri tarafından da çok başarılı bulunan topluluk Portrait and a Dream eşlik edecek. Dramatik ve çarpıcı unsurları önde tutan farklı ilham kaynaklarından beslenen elektro-akustik dokunuşlarla dolu modern caz grubu, Ercüment Orkut, Barış Ertürk, Kerem Can Dündar, Volkan Topakoğlu, Can Kuman ve Mehmet Ali Şimayli’den oluşuyor. Modern cazdan akustik hikâye anlatıcılığına kadar farklı deneyimler yaşatacak bu gece için 2 Temmuz akşamı Süreyya Operası’na bekliyoruz.

PARKLARDA CAZ

Tuba Skinny

Festival bu sene de İstanbullu cazseverlere hayatın stresinden birkaç saatliğine kaçmalarını sağlayacak ücretsiz Parklarda Caz konserlerine yer veriyor. Şehrin dört bir yanına yayılacak konserlerde punkvari, coşkulu ve şaşırtıcı cazı ile Botticelli Baby ve New Orleans’ın sıcacık kültüründen kopup gelen bir sokak müzisyeni grubu Tuba Skinny konserleri olacak. Boticelli Baby’den önce, Nardis Caz Vokal Yarışması’nın başarılı isimlerinden Yağmur Sena ve İKSV’nin güncel müzik yapan genç gruplara fırsat tanıdığı Genç Caz+ finalistleri sahnede olacak. Tuba Skinny’den önce ise sahnede yine öncesinde bir Genç Caz+ topluluğunun yanı sıra İstanbul Caz Festivali’nin BM Mülteci Örgütü (UNHCR) ile beş yıldır yürüttüğü işbirliğiyle içinde mülteci müzisyenlerin de yer aldığı Kolektifistanbul & Friends ekibi de sahnede olacak.

25 Haziran Cumartesi, 18.00, Beşiktaş Sanatçılar Parkı, Botticelli Baby, Jelly Beans, Chai Moto, Elif Çohaz Quintet

26 Haziran Pazar, 17.45, Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Botticelli Baby, Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın, Always Know, Chai Moto

4 Temmuz Pazartesi, 18.45, Şişli Habitat Parkı, Tuba Skinny, Kolektifistanbul & Friends, Siftha

5 Temmuz Salı, 18.45, Göztepe Özgürlük Parkı, Tuba Skinny, Istanbul West Side Collective, Siftha

6 Temmuz Çarşamba, 18.45, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi, Tuba Skinny, Yağmur Sena, Istanbul West Side Collective

Parklarda Caz TikTok Sahnesi

1 Temmuz Cuma, 19:30, Karaköy Sahil Parkı

Ceren Gündoğdu

Festival’in yeşille cazın bir arada olduğu en sevilen bölümlerinden “Parklarda Caz” bu sene festival takipçilerini, müzisyenleri ve Tiktok kullanıcılarını bir araya getiriyor. Günümüzde müzik ve yeni müzisyen keşfinin en önemli sahalarından TikTok ile 29. İstanbul Caz Festivali, işbirliklerini çok özel bir konserle somutlaştırıyor. Festivalin “Parklarda Caz” serisi kapsamında, 1 Temmuz Cuma akşamı Karaköy Sahil Parkı’nda kurulacak TikTok Sahnesi'nde saat 21.00’den itibaren Ceren Gündoğdu ve ekibi, çok sevilen TikTok hitlerinin caz yorumlarını, TikTok Türkiye’nin birbirinden yaratıcı müzisyen yetenekleriyle birlikte seslendirecek. Bugüne kadar düzenlediği yüzlerce konser ve Genç Caz+ gibi etkinlikleri ile Türkiye’de amatör ve profesyonel caz müzisyenlerine çok önemli bir alan açan İstanbul Caz Festivali, Parklarda Caz Tiktok Sahnesi iş birliği ile bu alandaki katkısını daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor. Festivalde gerçekleşecek bu özel konser, hem dijital dünyanın yeni izleyici ve yeteneklerini festival ile buluşturacak hem de başarılı genç müzisyenleri profesyonel müzik dünyasına kazandırmak amacıyla yeni bir kapı açmış olacak.

Kutiman

