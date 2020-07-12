AA

İstanbul'da polis botları ve tekneleriyle Kovid-19 denetimi gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te durdurulan bir vapurda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

TEKNEDEKİ PARTİYE BASKIN

Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı.

Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi. İşletme sahiplerine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı.