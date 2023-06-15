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İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı

İstanbul'un sembol yapılarından olan Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümüne özel olarak ışıklandırılırken Galata Kulesi'nde ise video gösterimi yapıldı

Giriş: 15.06.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler Jandarma Teşkilatı için ışıklandırıldı
AA

İstanbul'daki köprüler Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırılırken, Galata Kulesi'nde tanıtım videosu gösterildi.

BOĞAZ'IN 3 KÖPRÜSÜ VE GALATA KULESİ

AA'nın haberine göre; İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı.

Galata Kulesi'nde ise tanıtım videosu gösterildi. Kuleye yansıtılan görüntülerde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "Jandarma; her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet'e aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur." sözü yer aldı.

"KANUN ORDUSU JANDARMA 184 YAŞINDA"

Görüntülerde ayrıca "Kanun ordusu jandarma 184 yaşında", "Güçlü, güvenilir, hazır", "Köklü geçmiş, güçlü gelecek", "Halkımızın yanında, yakınında ve yardımındayız" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar ile turistler, Galata Kulesi'ndeki görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

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