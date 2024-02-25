Çocuk destek merkezide korkutan yangın!
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Korku dolu anlarda mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 10 çocuğa ambulansta oksijen verildi
Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
EN ÜST KATTA YANGIN ÇIKTI
DHA'nın haberine göre dumandan etkilenen çocuklara ambulansta oksijen verildi.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde çıktı. 3 katlı Çocuk Destek Merkezi'nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
10 ÇOCUĞA OKSİJEN VERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 10 çocuğa ambulansta oksijen verildi. Çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.