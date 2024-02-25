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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'ndeki Çocuk Destek Merkezi'nde korkutan yangın! - Güncel haberler

        Çocuk destek merkezide korkutan yangın!

        İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Korku dolu anlarda mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 10 çocuğa ambulansta oksijen verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:03
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        Çocuk Destek Merkezi'nde korkutan yangın!
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        Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        EN ÜST KATTA YANGIN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre dumandan etkilenen çocuklara ambulansta oksijen verildi.

        Yangın, saat 13.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde çıktı. 3 katlı Çocuk Destek Merkezi'nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        10 ÇOCUĞA OKSİJEN VERİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 10 çocuğa ambulansta oksijen verildi. Çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

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