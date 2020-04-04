İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan'dan Pazartesi'nden itibaren koronavirüs önlemleriyle ilgili bir dizi kararı duyurdu.

İmamoğlu 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacağını, Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacağını ve Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçileceğini duyurdu...