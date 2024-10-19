İstanbul-Avcılar’da skandala karışan hastanede hasta yakınlarından gergin bekleyiş

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Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında iddianame hazırlanan ve bakanlık tarafından lisansı iptal edildiği açıklanan Avcılar’daki Özel Avcılar Hospital’de, yakınları yatan bebeklerini almak için beklemeye başladı. Bebeklerini almak için bekleyenler zaman zaman hastane görevlileri ile tartıştı.

Avcılar’daki özel hastanede tedavi görenlerin yakınları, yenidoğan skandalının ardından endişeye kapıldı. Özellikle yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin yakınları, yavrularının en kısa sürede alarak tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilmesini isterken, hastane yönetiminin yatıştırma çabası sonuç vermedi.

Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, bir türlü ambulans gelmemesine tepki gösterdi. Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğun 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, “Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.

REKLAM HASTANE ÖNÜNDE PROTESTOLAR Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni doğan ünitelerindeki bebek ölümlerine ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve bakanlığın lisans iptali kararı verdiği hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital Hastanesi önünde protesto yapıldı. Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Özel Avcılar Hospital Hastanesi de ruhsatı iptal edilen hastanelerden biri. Akşam saatlerinde hastanenin bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde toplanan bir grup kadın ve çocuk ellerindeki dövizlerle slogan atarak yürüdü. Hastane önüne gelerek burada tepkilerini dile getiren grup adına bir kişi basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocukların bir ülkenin geleceği olduğu yapılanların kabul edilemeyeceği ifade edildi.

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