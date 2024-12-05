İstanbul'a birçok yeni ulaşım aracı getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan planlara göre; önümüzdeki dönemde mega kente farklı güzergâhlardan geçecek metro, tramvay ve teleferik hattı geliyor. 'Yeni nesil ekspres metro' olarak tanımlanan HIZRAY da yeni dönem projelerinden biri olacak. İşte, İstanbul'da inşa edilecek yeni ulaşım hatları...