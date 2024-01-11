Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (12 Ocak Cuma) İstanbul çevresinde havanın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde ise kısa süreli karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Bugün (11 Ocak Perşembe) ise parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.